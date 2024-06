La mendicidad es un delito en el país, según la Ley de Convivencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las calles del centro histórico de Tegucigalpa siempre están llenas de gente. En una de esas ocasiones, de repente, un tirón en el pantalón captó nuestra atención y una voz suave, casi imperceptible para el oído, dijo: “Ayúdeme para comer”.

Al bajar la mirada, vimos a una mujer con dos niños pidiendo en la peatonal, cerca de un restaurante de pizza. La madre de familia solo quiere saciar el hambre de sus pequeños.

Entendiendo su necesidad, decidimos regalarle una pizza y tratamos de entablar un diálogo con ella. Pero, parecía avergonzada o tal vez había sido engañada en el pasado, por lo que se negó a hablar.

Cerca de la estatua de Francisco Morazán, un grupo de mujeres cargando a sus niños rompía el bullicio de la plaza central de Tegucigalpa con sus gritos: “Regáleme una varita (lempira) para darle de comer a los cipotes, vaya papi, tire la varita ahí”.

Como equipo, accedimos y aprovechamos para preguntarle a una de ellas: “¿Cómo terminó aquí?”.Con mucha cautela, bajo la promesa de que no se le tomarían fotografías ni se revelaría su nombre, una de las damas accedió a hablar.

“La mera neta, mi mamá me traía de pequeña a pedir, y esta es una forma para mí, pues, de ganarme la vida, es lo único que sé hacer”, señaló la mujer trigueña, aparentando unos 28 años.

Luego de su respuesta, surgió otra pregunta: “¿Sabe que es prohibido pedir?”.Con una cara de sorpresa, la joven dijo: “Nombe, qué loquera, usted es de la perrera (Policía Municipal), ¿va? ¿Nos quiere jod...?”.

“No, para nada”, respondió el periodista, quien reveló su identidad. “Bueno, la mera verdad no sabía nada hasta que usted abrió la boca, pero no, no sabía”, contestó la fémina.