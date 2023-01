Inseguridad, flagelo que mantiene con temor a universitarios en la capital

Las autoridades de la máxima casa de estudios explican que cuando los estudiantes abandonan el inmueble, su seguridad ya no es competencia de la UNAH, sino de los entes del Estado.

Esto sin importar que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ( UNAH ) cuente con seguridad privada dentro de su jurisdicción, pero no en las afueras de su campus.

“En inseguridad está todo el país, frente a la casa de uno hay inseguridad. La seguridad es competencia de la Policía Nacional, porque a las afueras de los linderos, la universidad no tiene competencia”, justificó Ayax Irías, Vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE) de la UNAH.

Durante el trayecto, el rotativo comprobó que de noche el ingreso es más libre que en el día, porque no hubo nadie que pidiera la identificación y se pasó sin dificultad.

Sin embargo, dentro de la máxima casa de estudios existe un grupo de guardias de seguridad que hacen recorridos en el predio académico para garantizar que el ambiente sea seguro para el alumnado y personal docente.

Los universitarios, por su parte, aseguran que solo es una pantalla, porque hay zonas en donde la seguridad no hace acto de presencia.“Vivo en Santa Ana y salgo de clases a las 8:00 (de la noche), pero tengo que esperar hasta la 9:00 por el busito y sí, a veces siento un poco de miedo aquí dentro de la universidad porque no he visto guardias”, denunció Sarely Martínez, estudiante de Sociales.

Luego de recorrer las instalaciones de la UNAH, tocaba inspeccionar el exterior, lugar donde existe “el monstruo” de la delincuencia, pero no la protección de la Policía Nacional.