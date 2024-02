Escasez de mano de obra en la capital es por la migración en busca de mejor paga

Y es que en la actualidad no es tan fácil encontrar la mano de obra calificada para desarrollar proyectos en la capital.

Según las autoridades de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), este problema se debe a la escasez de la mano de obra, la cual migra, no por falta de oportunidades, sino por un mejor salario .

“El problema persiste, para compensar eso estamos realizando capacitaciones en distintas áreas. No es de culpar que no hay trabajo, sí lo hay, pero las oportunidades en otros países son sustantivamente mejores”, dijo Silvio Larios, director ejecutivo de la Chico.

Entre los oficios que ahora es difícil, pero no imposible encontrar, están los albañiles, electricistas, carpinteros, soldadores, fontaneros y personas que solo se dedican a la colocación de tabla yeso y cerámica.

“Cuando estas personas se van, los ayudantes vienen a sustituirlos, pero la utilidad no es la misma, ya que no es la misma experiencia, con lo que no se garantiza velocidad y calidad en el trabajo”, expresó Larios.