¿Qué significa tener una epidemia de casos de dengue?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La capital en esta semana incrementó los riesgos del dengue, según informó la Región Metropolitana de Salud, quien al mismo decretó epidemia por esta enfermedad.

EL HERALDO consultó al coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Arbovirosis de la Secretaría de Salud, Raúl Barahona, sobre el significado de una epidemia de dengue.

El galeno explicó que es importante conocer que el término epidemia es que afecta solo un país, “por eso decimos epidemia de dengue, porque solo será Honduras el que estará en epidemia. Cuando nos referimos a pandemia es a nivel mundial”, dijo.

Barahona informó que en una epidemia de dengue aumentarán los ingresos hospitalarios y los pacientes que llegarán al primer nivel de atención. Una de las causas principales de estar en epidemia es que la población no sigue las medidas sanitarias; al no eliminar los criaderos de zancudos, no hacer limpieza de pilas y barriles, se refirió.

Añadiendo que al inicio de las lluvias aumenta la proliferación de mosquitos por la aparición de criaderos artificiales de zancudos.

El coordinador de vigilancia aclaró que además de la capital, hay otras regiones en epidemia, pero que es algo fluctuante porque en una semana pueden tener un aumento de casos y entrar en epidemia de dengue.

Sin embargo, en la siguiente semana si hacen actividades para eliminar criaderos y si los casos bajan después de siete días pueden volver a una zona de alerta de dengue.

“Se espera que las personas tomen conciencia y que haya un cambio de comportamiento en la población”, dijo.

