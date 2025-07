Al menos 15 colonias de la capital registran constantes apagones

“La luz venía y se iba, así estuvo como por dos o tres minutos, aquí tuvimos que correr a desconectar todo para que no se quemaran las cosas, porque a mi antes ya me paso que se me quemo un televisor y al final, eso no lo costea ni la ENEE, ni el gobierno, entonces no se puede estar así”, exclamó Rivera.

En la primera semana de julio, las colonias afectadas fueron la San Francisco, Altos de la San Francisco, la 21 de Febrero, El Retiro, Las Cabañas y otras zonas aledañas. En estos lugares, la energía se perdió por varias horas los días lunes y martes.

Lo mismo ocurrió el pasado domingo, solo que esta vez se suscitó en otros sectores: colonia La Joya, Residencial Plaza, Los Llanos, Navoo, Santa Isabel, Las Palmas y algunos sectores de la Kennedy.