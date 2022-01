Feligres devoto de Suyapa: “La Virgen se me reveló dos veces”  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A sus 60 años, don Santiago Velásquez salió desde tempranas horas de La Ermita, la aldea que se ubica en el municipio de Talanga, para visitar a la Virgen de Suyapa.



Su visita al templo no es inusual, pues lo hace cada 15 días, pero esta vez fue más especial porque asegura que la Virgen de Suyapa se le reveló en dos ocasiones.



“Estuve año y medio de no venir por la pandemia; cuando ya abrieron las iglesias, la Virgen se me reveló dos veces”, asegura el fiel creyente.



Don Santiago recuerda que la primera vez que la miró fue a través de un sueño; el que estaba en la iglesia de la Ermita, para su sorpresa, asegura que durante su visita pudo constatar que al verla fue tal y como la soñó.



En la segunda ocasión que se le reveló, dice que fue un poco más confuso y eso le motivó para volver a visitar a la Morenita.



“Acá estamos gracias a la Madre Santísima que nos tiene de pie por misericordia de Dios. Voy satisfecho por verla y por los mensajes que dan los curas, que son muy importantes”, aseguró.



