Jorge Aldana asume su cargo como alcalde del Distrito Central 2022-2026

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Paralelo a la instalación de la primera legislatura del Congreso Nacional -con dos sesiones simultáneas-, este martes Jorge Aldana tomó posesión de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para el periodo 2022-2026.

Después de 25 años, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) pasó de estar en manos del Partido Nacional a la administración del Partido Libertad y Refundación (Libre).

El estrado principal contó con la presencia del alcalde saliente Nasry Asfura (2014-2018, 2018-2022), quien fue el encargado de colocar la banda municipal a Aldana.



La banda tiene los colores de la bandera de la capital -azul y amarillo- que demarcan dos franjas, una azul que simboliza lealtad compromiso, orden y un cielo que nos cubre. El color amarillo es un símbolo de prosperidad de nuestro suelo, pero también representa la soberanía, la armonía y la justicia de nuestra tierra.



La banda municipal también porta dos estrellas color plata que representan a la ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, ciudades hermanas que componen el Distrito Central.



Aldana, tras recibir la banda municipal del alcalde saliente Asfura, procedió a la juramentación ante la Constitución de la República con la presencia de Merlyn Cárcamo, gobernador político del departamento de Francisco Morazán.



Con su mano izquierda sobre la Constitución y su mano derecha hacia arriba, repitió “Juro servir fielmente, preservar y proteger. Acatar la Constitución de la República, la Ley de Municipalidades guardar y hacer cumplir sus leyes, los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela que en conjunto son la capital de la República de Honduras”. Juró.

Jorge Aldana junto a Nasry Asfura. Foto Efraín Salgado| EL HERALDO







Seguidamente realizó el juramento ante Dios, la República y el pueblo en general. Sus hijas, Gabriela y Daniela Aldana, sostuvieron la Biblia sobre la que juró el actual alcalde capitalino. Ahí él repitió: “prometo ante Dios padre y ante el pueblo que me eligió, cumplir como alcalde de Tegucigalpa y Comayagüela, que Dios me ayude”.



Tras su juramento, el alcalde electo recibió de Asfura el bastón de mando de la Alcaldía Municipal, insignia representativa de autoridad de la dignidad democrática de nuestro país.



El actual alcalde fue ovacionado por los capitalinos, quienes entre aplausos y algarabía hicieron alzar un ¡Viva Aldana! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!



En el estrado principal también fue entregada la presea de solapa con el escudo de armas de San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, Distrito Central, a los miembros que conforman la Alcaldía Municipal, entre ellos el vicealcalde Carlenton Dávila y 10 regidores.

VEA: La nueva Corporación Municipal realizó una reunión preparatoria

Acudió a la Basílica

Como primer acto y atendiendo a su fe católica, el ahora alcalde visitó junto a su familia la Ermita de Suyapa, en la aldea del mismo nombre, para pedir la bendición e intercesión de Dios a lo largo de sus funciones en los próximos cuatro años de gobierno.

"Venimos hoy a la iglesia para pedir por nuestra familia, amigos, el pueblo en general... (Estamos) muy contentos de haber entrado en comunión con Dios como primer acto de este día, acercanos a Dios para pedirle mucha sabídura e iluminación que nos permita gobernar de manera honesta y cercana con la población", dijo Aldana la mañana de este 25 de enero.

"Ahora voy a dar el siguiente paso que es junto al pueblo en el Parque Central para poder asumir el mando municipal y poder transformar la vida de los capitalinos", continuó desde la aldea de Suyapa.

+Empresarias y empoderadas celebran el Día de la Mujer Hondureña

Para el alcalde los retos que representa la comuna capitalina no son fáciles, sin embargo, aseguró que no defraudará el voto de confianza que la ciudadanía le brindó para hacer un cambio positivo tanto en Tegucigalpa como en Comayagüela.

"El pueblo salió a votar para castigar la corrupción, el saqueo y el narcotráfico del Partido Nacional. Hoy nosotros tenemos que entender ese mensaje que el pueblo dio. El pueblo quiere un gobierno honesto, cercano, transparente, que rinda cuentas, un gobierno que esté comprometido con su población en los intereses inherentes", agregó al respecto.

Aldana es del criterio que existe una deuda social histórica en la capital. "No es posible que sigamos viendo inversiones en donde siempre hay inversiones... esos sectores históricamente olvidados van a ser visibilizados. La Comayagüela abandonada será la Comayagüela de oportunidades.

DE INTERÉS: Se siguen sumando piezas a la administración de Jorge Aldana

El edil capitalino encendió una vela en la Ermita de Suyapa para pedir sabiduría e iluminación a Dios en su gobernación.



"El Casco Histórico lo vamos a recuperar, la capital no puede ser de concreto. La capital tiene que tener color y corazón y eso le vamos a poner nosotros. Vamos a poner a la capital a latir, vamos a llenarla de cultura, de arte, de oportunidades para la juventud que hoy sigue migrando de nuestro país porque buscan una oportunidad fuera de acá", aseveró.



Finalmente, dijo: "Recibimos ese voto de confianza con compromiso. Sabemos que no es un cheque en blanco que hemos recibido, es un voto de confianza y vamos a trabajar fuertemente para no fallarle a la población. La única manera de hacer eso es estar cerca de Dios y estar cerca del pueblo".



LEA: "Vamos a dar la batalla jurídica": Jorge Aldana ante aprobación de contratos de la Alcaldía en el CN