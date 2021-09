Salud se propone meta de vacunar al 95% de capitalinos para octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para contrarrestar el covid-19, las autoridades sanitarias buscan alcanzar una vacunación rebaño con el 70% de capitalinos.



Este porcentaje se lograría con la inmunización de 840 mil personas, sin embargo, la meta propuesta es más alta.



Un 26 de febrero de este año se aplicaron las primeras dosis contra el covid-19 en la capital, desde entonces han pasado seis meses y ya hay más de un millón de personas vacunadas contra la enfermedad, con una o dos dosis.



El doctor Harry Bock, titular de la Región Metropolitana de Salud (RMS), manifestó a EL HERALDO que hasta el lunes habían aplicado 1,015,857 dosis contra el coronavirus.

Esta cifra se conforma con la primera y segunda aplicación de la vacuna anticovid.



Con una dosis hay 635,586 personas y 380,271 con las dos dosis.



Bock informó que de esta suma total se incluyen las dosis aplicadas por la Secretaría de Salud y por el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).



El galeno detalló que la población meta a vacunar es de 1,012,597, lo que indica que hasta ahora hay un cumplimiento del 63 por ciento, pero solo con la primera dosis aplicada.

En el Campo Parada Marte realizan vacunación vehicular, capitalinos hacen fila desde sus carros. Foto: El Heraldo





El médico aseguró que mediante el mecanismo del flujo continúo de lunes a sábado con los 12 puntos especiales de vacunación, han observado que la capital ha avanzado rápidamente, por lo que se tiene previsto que a finales de octubre esté vacunada con las dos dosis por lo menos al 95% de la población.



“Uno espera la inmunidad de rebaño cuando el 70% de la población está completamente inmunizada, a la población de riesgo, eso es lo que uno espera, pero con la disponibilidad de vacunas queremos llegar más allá, de ese 95% que es lo que exige el PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones) en el esquema de vacunación”, explicó.



Los datos obtenidos de la RMS indican que el alcance de vacunación con las dos dosis alcanza solo al 38 por ciento de los capitalinos.



Sin embargo, las autoridades sanitarias lamentan que la población no acuda a las jornadas de vacunación, ya que aseguran haber bajado los rangos de edad a inmunizar porque tienen disponibilidad de vacunas, “pero aún así el pueblo capitalino no se quiere vacunar”, lamentó.

“Se puede notar en las embarazadas que observamos que por más promoción que les damos, no llegamos a lo que quisiéramos. Entonces posiblemente no lleguemos a ese 95% de la vacunación meta, porque aún con vacuna y con puestos disponibles el pueblo no llega para vacunarse”, se quejó.



Por su lado, el epidemiólogo Tito Alvarado manifestó que la cantidad de vacunados con la segunda dosis es muy baja y que en las mujeres embarazadas es aún más baja.



“Están haciendo el esfuerzo, pero empezaron muy tarde, está muy bajo el índice de vacunación. Se debe aumentar los grupos de vacunación”, aseguró.



Alvarado recomendó que los sistemas de inmunización sean por medio de la búsqueda de personas para aplicar las vacunas en los hogares o centros de alta concentración de personas. “Hay muchos adultos mayores, otros endebles que no pueden salir. Entonces hay que irlos a buscar, una búsqueda activa de personas, porque algunos no se pueden movilizar por múltiples razones”, aseveró el epidemiólogo.

