Honduras iniciará jugando de visita la última fase de eliminatorias de Concacaf

Horas después del sorteo, la Concacaf hizo oficial el camino de cada una de las selecciones y como consecuencia la selección hondureña conoció su panorama.

La Bicolor estará debutando en la cuadrangular final de las eliminatorias jugando de visita el próximo mes de septiembre ante su similar de Haití, siendo la única escuadra caribeña a la que enfrentará el conjunto hondureño.

En la jornada 2 y siempre en septiembre, la H tendrá su primer compromiso de local y estará recibiendo a Nicaragua, San Pedro Sula o Tegucigalpa podría ser la sede del juego.

En octubre se vendrán otros dos juegos y ambos en casa, en la tercera fecha jugará ante la favorita Costa Rica que dirige el polémico mexicano Miguel Piojo Herrera. Posteriormente por la jornada 4, la escuadra hondureña recibirá a Haití.

El final de las eliminatorias de Concacaf será en el mes de noviembre y contará con dos juegos de visita para Honduras. En la fecha 5 llegará a visitar a Nicaragua y culminará en la casa de Costa Rica.

Cabe señalar que por primera vez en la historia, la región de Concacaf podría estar representada por hasta ocho equipos en la Copa Mundial de la FIFA masculina.

LOS PARTIDOS DE HONDURAS EN LAS ELIMINATORIAS DE CONCACAF:

Jornada 1 en septiembre: Haití vs Honduras

Jornada 2 (septiembre): Honduras vs Nicaragua

Jornada 3 (octubre): Honduras vs Costa Rica

Jornada 4 (octubre): Honduras vs Haití

Jornada 5 (noviembre): Nicaragua vs Honduras

Jornada 6 (noviembre): Costa Rica vs Honduras