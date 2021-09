Accidentes de tránsito en alza los fines de semana en la capital

Solo en la emergencia del HE, entre sábado y domingo se atienden entre 35 a 45 pacientes víctimas de accidentes de tránsito. Foto: El HeralDo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los accidentes de tránsito, siguen manteniendo sus altas incidencias en el Distrito Central, así lo revelan los reportes del Hospital Escuela (HE).



Solo durante los fines de semana las atenciones se mantienen entre 35 y 45 pacientes.



“Además de dar atención covid-19, el HE sigue manejando todas las patologías. Sumado a ello, brindamos servicio de emergencias 24/7 por accidentes automovilísticos”, dijo a este rotativo la doctora Suyapa Molina, interventora de ese centro asistencial.



Medina manifestó su preocupación por el alto nivel de estas incidencias en la principal ciudad del país.



“Solo en fines de semana, recibimos entre 35 y 45 pacientes víctimas de accidentes automovilísticos”. Ese escenario hace la situación del centro asistencial más compleja, debido a que no hay espacio para habilitar más áreas de atención, explicó, al tiempo que recordó que ya se sacrificó la sala de familiares para emergencia de cirugías.

Imprudencia

EL HERALDO buscó la reacción de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), y el inspector Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), sostuvo que la imprudencia de los conductores es la causa que más se repite en estas incidencias.



Asimismo, coincidió en que las estadísticas aumentan durante los fines de semana porque los capitalinos recorren tramos más largos en las periféricas. El cambio de carril, hablar por celular y el abuso de motociclistas se suman a las causas, agregó el inspector Hernández.



Solo durante este fin de semana, la DNVT contabilizó 64 accidentes automovilísticos, pese a que mantuvo cinco operativos durante la noche en varios puntos de la ciudad.

