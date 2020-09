Recaudación de bienes inmuebles alcanza el 49% en el Distrito Central

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) reportan hasta agosto casi un 50% de recaudación en los impuestos locales, pese a la crisis sanitaria.

El tributo de bienes inmuebles alcanzó el 48% de la meta total que se puso la comuna de 360 millones de lempiras.

Este porcentaje reporta un ingreso a las arcas municipales de 179 millones de lempiras.

Asimismo, la comuna capitalina contabiliza un recaudo de más de 44 millones de lempiras por el pago de la tasa vehicular, que representó el 44% del ingreso esperado para ese mes. El dato indica que el 66% de los capitalinos no pagó su matrícula vehicular correspondiente a agosto.

Cabe destacar que en julio pasado la cifra de colecta estuvo en 32 millones de lempiras, lo que indica que incrementó 6% de un mes a otro.

La meta esperada por el gobierno local para fin de año en la tasa vehicular es de 440 millones de lempiras.

El primer regidor municipal, Juan Carlos García, reconoció que aún no tienen claro si alcanzarán la meta de este año, una por que no están realizando el cobro de los tributos y otra porque la economía no anda nada bien.

“Ya veremos qué pasa, no estamos cobrando. Sabemos la situación del país”, comentó.

Métodos de pago

El usual descuento del 10% en los pagos de tributos finalizó en agosto, pero en lo que resta del año el contribuyente puede hacer los pagos sin multas, recargos ni intereses y también por cuotas mensuales, una modalidad aprobada por el Congreso Nacional (CN).

Los contribuyentes lo pueden realizar su pago por cuatro cuotas mensuales a partir de este mes. Empero, esta forma de pago deberá ser por medio de fechas establecidas.

La primera cuota, a más tardar el 30 de septiembre y la segunda antes del 31 de octubre. La tercera, antes del 30 de noviembre y la última antes del 31 de diciembre.