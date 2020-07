Sugieren cero circulación por 15 días sin cerrar el comercio a domicilio

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA.HONDURAS.-La suspensión de la fase 1 de la reapertura inteligente de la economía no es suficiente para frenar el alza de casos positivos en el Distrito Central.



Así lo manifestaron expertos que fueron consultados por EL HERALDO, quienes dan una serie de recomendaciones que se deben de aplicar en la capital.



Para Omar Videa, médico internista e investigador científico, se debe de prohibir la circulación de los ciudadanos y permitir los servicios a domicilio de los comercios que han estado operando de esa manera, por un período de tiempo de 15 días.



“Se deben de adoptar medidas que principalmente reduzcan la circulación de las personas. No es en sí el cierre de la capital, es quitar la segmentación, prohibir la circulación de personas”, recomendó.



Enfatizó que esta medida de circulación se debe de retirar de manera parcial, por unas dos semanas, pero que sí continúen los servicios que han estado operando de manera domiciliaria.



Lógicamente esto tendría implícito el cierre de comercios que no pueden dar servicio domiciliario bancario. “Solamente serían supermercados, gasolineras por las personas que puedan andar transitando y servicios que son necesarios para asegurar la cadena alimentaria”, dijo.



Recalcó que los lugares que puedan operar que sea con la mínima cantidad de empleados, no superar el 15 por ciento de los colaboradores que venían operando.



El galeno advirtió que si no se aplican estas medidas, el departamento de Francisco Morazán estaría reportando hasta tres mil casos semanales.



Por otro lado, el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) de San Pedro Sula, Carlos Umaña, expresó que se debe hacer el cierre de la economía por 15 días, exceptuando a la cadena alimenticia.



Según el galeno, esta medida debe se implementar en cinco departamentos, en Francisco Morazán, Cortés, Choluteca, Atlántida y Yoro.



Reapertura económica



Al tomarse la decisión de volver a la fase 0 en la región 3 se detuvo el proceso de reapertura económica que incluía el resto de comercios. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Trabajo, Carlos Madero, manifestó a este rotativo que la Mesa Multisectorial para la Apertura de Sectores Económicos y Sociales está trabajando en un nuevo plan para activar el comercio en el Distrito Central.



“Esperamos que en el transcurso de esta semana, o parte de la otra, ya tener algún modelo que pueda ayudar por así decirlo a tener este control”, dijo.



Compromiso de la ciudadanía



Por otro lado, Mario Mejía, presidente de la Asociación de Nacional de Epidemiólogos de Honduras (Aneph), manifestó que la población de otros países, por el nivel de compromiso y de educación, no requiere de cambios de estrategias, como ocurre en Honduras.



“Ese nivel de mayor comprensión y de responsabilidad actitudinal no requiere de tantos cambios de estrategia, pero en el caso nuestro tenemos que buscar diferentes alternativas para que la población pueda entender que es necesario hacerlo”, comentó.



El epidemiólogo expresó que el cierre de la ciudad en el inicio de la pandemia como el retroceso a la fase cero ha dado resultado. “Toda medida de aislamiento y de control ambulatorio de la población tiene su efecto. Con todo lo que se ha hecho se ha logrado una reducción importante de la magnitud de la epidemia que estamos pasando en el país”, aseveró.