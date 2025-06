El hondureño que estuvo en el PSG y no pudo quedarse: "Giuly era el que me traducía"

"Solo me fueron a dejar allá y tuve que ingeniármelas. La experiencia fue bonita, lastimosamente con el representante que me enviaron me llevó al hotel, me dijo la comida que tenía pedir y con la persona que me iba a ir para las canchas. Era un jugador que lo iba a contratar el PSG, era (Stéphane) Sessègnon que de hecho lo fichó el equipo, con él me iba a las anchas a entrenar', recordó hace un par de años el hondureño.