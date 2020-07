Desesperados los capitalinos colapsan las zonas de triaje

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA.HONDURAS.-Las extensas filas que se forman a diario en los centros de triaje y atención en la capital son el reflejo de la desesperación de la población que quiere saber si está contagiada por covid-19.



Así lo considera el epidemiólogo e infectólogo,Tito Alvarado, cuando explica que la ola de pacientes que se avecina es mucho mayor a la que se experimenta en la actualidad, pues las personas están presentando síntomas de la enfermedad y algunos por salir de dudas acuden en busca de una prueba.



Además, en muchos centros de trabajo se les exige a los empleados presentar los resultados negativos de la prueba para poder incorporarse a las labores. Y es que apenas se abre un centro de triaje en la ciudad y en horas está saturado.



Una de las principales razones son los costos de este tipo de evaluación médica en un centro privado, donde una prueba rápida oscila entre 450 y 800 lempiras y una PCR ronda hasta los 5,500 lempiras.



Alvarado recomendó que se establezca un control en los costos de las pruebas para no impactar más el bolsillo de los capitalinos. “Es urgente que habiliten más centros de triaje, sobre todo el Centro Cívico Gubernamental, porque así como habilitaron el Polideportivo y el Infop, se puede habilitar este lugar. Estamos en guerra contra un enemigo invisible y llevamos las de perder”, reflexionó el epidemiólogo.



Saturación



Ayer los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se quejaron porque solo se brindó servicio a 70 personas que acudieron a realizarse la prueba rápida en la clínica periférica de la colonia Santa Fe.



“Nosotros estamos haciendo un promedio de 120 a 130 pruebas, sumado a las 190 atenciones por consulta a muchos de los que se les hace prueba. Aunque quisiéramos abarcar, la afluencia es demasiada, pero estamos haciendo un esfuerzo grande”, dijo Doris Carrasco, gerente de la clínica periférica.



En el lugar no hay sala de estabilización, si un paciente llega grave se traslada al IHSS de La Granja.



En 11 días en la Santa Fe se hicieron 1,606 pruebas rápidas, de las que 1,037 resultaron negativas y el resto positivas.



MIentras, al IHSS de La Granja acude un promedio de 400 personas al día de las que el 20% llega con síntomas avanzados.



En tanto, al Infop de Miraflores acuden 250 personas al día. Ayer al menos no hubo reporte de muertos. Y en la carpa de triaje del Hospital Escuela hay 62 pacientes, algunos a la espera de ser trasladados al hospital.



En el nuevo centro de triaje del Bazar del Sábado afinan detalles para su habilitación.