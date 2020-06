El 53% de barrios y colonias del DC reporta casos positivos de covid-19

Elvis Mendoza

TEGUCIGALPA.HONDURAS.-De los 1,080 barrios, colonias y aldeas que están bajo atención de la Región Metropolitana de Salud (RMS), en el 53 por ciento se reporta casos positivos de covid-19.



La letal enfermedad en la ciudad se encuentra en el punto alto de la fase cuatro, cuando la transmisión comunitaria está en su máxima capacidad.



Las zonas más afectadas por el nuevo coronavirus coinciden en que son sectores que aglomeran una gran cantidad de pobladores.



Por ejemplo, en la colonia Villa Nueva Norte hasta el 25 de junio habían 105 casos. En este sector al oriente de la ciudad habitan 16,433 personas, es decir que el 0.6% de su población se ha contagiado.



En la colonia Kennedy, considerada la tercera ciudad dentro de la capital, hay 137 mil pobladores y reporta a la fecha 97 contagiados. El porcentaje de afectados es de 0.07%.



Pese al peligroso incremento de casos, las autoridades sanitarias consideran que no es necesario un cierre de estas zonas como se realizó en las colonias Lincoln, La Rosa y Las Torres, al inicio de la pandemia, pues la cantidad de contagiados en relación con su población es controlable si se mantiene en total autoaislamiento.



“La situación actual de Tegucigalpa se debe a diversos factores, uno de ellos porque el primer caso positivo del país fue en la capital y también por el brote de casos que se dio en la colonia La Rosa y en Las Torres, mismo que tiene a estas colonias entre las más afectadas”, explicó Harry Bock, jefe de la Región Metropolitana de Salud.



Cifras en aumento



Desde este mes, la cifra de colonias en las que se ha expandido el coronavirus se ha disparado. Antes Comayagüela era la ciudad que se opacaba por la enfermedad y en la actualidad, de los 39 sectores que reportan más de 30 casos, la mitad se ubica en Tegucigalpa e igual parte en Comayagüela.



Según el reporte de casos, ya no solo las zonas populares son el foco de contaminación, ahora zonas residenciales se suman a la lista. Entre ellas están La Hacienda (34), Lomas del Guijarro (32), El Hatillo (28) y El Sauce (24).



A consideración del infectólogo y epidemiólogo Tito Alvarado, esta es parte de la factura que está recibiendo la capital por no haber acatado las medidas de bioseguridad, sobre todo la de quedarse en casa.



Además reflexionó que contrario al caso de la colonia Abraham Lincoln, que fue bloqueada, de ser la zona cero ahora se ubica en la posición 121 de la lista de contagios. Ha mantenido los 12 casos y no reporta deceso alguno.



“Es difícil cerrar otras colonias de mayor concentración poblacional por la capacidad de elementos de seguridad”, dijo el entrevistado.



Asimismo, hizo un llamado de atención a las autoridades y pidió que se haga un control estricto de las pruebas rápidas, pues se encuentran desde redes sociales hasta en el mercado de manera indiscriminada. “Las venden en todos lados, hay gente que se ha querido suicidar. Las pruebas deben ser interpretadas por los doctores”, señaló.