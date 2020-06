JOH advierte que quien no abra la puerta está jugando con su salud

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA.HONDURAS.-Los 966 casos positivos por covid-19 diagnosticados en la última semana han activado las alarmas en el gobierno y el sector salud ante un panorama de desbordamiento de contagios en el Distrito Central.



Ayer se realizó el primer desplazamiento de las brigadas médicas en busca de casos, casa por casa, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, los dos sectores más afectados por la pandemia del coronavirus.



En la capital, la búsqueda inició en la colonia Hato de Enmedio, donde se reportan 35 casos activos. En este sector, pese al estigma que ha generado el nuevo virus, hubo colaboración de los vecinos. Más de 300 familias fueron atendidas.



El gerente de las brigadas médicas covid-19, Gustavo Riedel, informó que encontraron 137 personas sospechosas con síntomas sugestivos.



Precisó que la mayor parte de los casos hallados son personas adultas con enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes e hipertensión.



Las brigadas médicas portan el tratamiento primario MAIZ (Microdacyn, Azitromizona, Invermectina y Zinc) para aquellas personas contagiadas, tengan o no síntomas.



Clara advertencia



El presidente Juan Orlando Hernández advirtió ayer mediante una videoconferencia de la presentación del informe sobre la Operación Honduras Solidaria que si la población no abre las puertas a las brigadas médicas que andan consultando sobre síntomas del virus, juega con su salud, la de sus familias y la de sus vecinos.



Si la ciudadanía no sigue las instrucciones, “no habrá hospital donde quepan los pacientes, ni morgue que aguante con tanto muerto”, señaló.



Y es que los últimos seis días las cifras de casos positivos han pasado de dos a tres dígitos. "Más vale abrir una puerta que cerrar un ataúd”, dijo.



Hernández explicó que “los casos que se nos complican son los que llegan tarde al hospital o centro de salud y tristemente van directo a la unidad de cuidados intensivos o a un respirador, y muchos no lo están logrando. Esas son muchas de las muertes que tristemente vemos a diario”.



En ese sentido, pidió a todas las personas a quienes las brigadas tocan sus puertas que abran, "es por su bien”, dijo.



Insistió en que se deben guardar las medidas de bioseguridad porque si la gente no se protege, no usa mascarilla, no guarda la distancia, no se está haciendo nada.



Por su parte, el médico internista Omar Videa dijo que ven con agrado la movilización de equipos que visitan casa por casa para detectar casos.



Sin embargo, sugirió que se deben realizar pruebas rápidas porque hay personas asintomáticas que andan diseminando el virus y a través del análisis se puede detectar el padecimiento.



“Había necesidad de ir a buscar los casos, sabemos la resistencia, la estigmatización que hace que la población no acuda a un centro asistencial”, reconoció.



El experto advirtió que dentro de poco el Distrito Central podría ser el foco de la pandemia.



También el científico hondureño Marco Tulio Medina identificó cinco aspectos importantes a atender en las brigadas casa por casa, y la necesidad de endurecer las medidas de bioseguridad en los mercados.



El primer aspecto es tener un adecuado manejo de las preguntas a realizar y la toma de temperatura inmediata a las personas que están en casa.



La segunda, es el manejo inmediato de la información y la evaluación médica; el tercero, es hacer una seroprevalencia usando los test rápidos y el cuarto es iniciar manejos médicos siguiendo los protocolos. El quinto aspecto es el seguimiento, con visitas o con un sistema de telemedicina.