Contaminación por derrame de aguas negras en el bulevar del Norte de la capital

COMAYAGÜELA, HONDURAS.- El bulevar del Norte se ha vuelto un foco de contaminación para los habitantes de los barrios Perpetuo Socorro y Lempira de la capital de Honduras.



La problemática en este sector se debe a que varios pozos de inspección del servicio sanitario se encuentran colapsados y han inundado el transitado bulevar.



“Casi todos los días permanece lleno de aguas negras el bulevar yes peligroso para la salud de nosotros”, manifestó un guardia de seguridad que estaba apostado en un comercio del sector.



LE PUEDE INTERESAR: Borbollones de agunas negras en el hoyo de Merriam



Problema de años

El derrame de aguas servidas sobre la calle no es un problema reciente, pues la contaminación en la zona es de años y pone en peligro la salud de cientos de residentes de los sitios aledaños.



Alrededor de cuatro cajas de inspección del servicio de aguas negras son las que se encuentran colapsadas y están generando la contaminación.



“Los olores ya no se soportan, y lo que tememos es que se desate una epidemia en el lugar”, contó con tono de preocupación Dunia López, residente en el barrio Perpetuo Socorro.



Los denunciantes le hacen un llamado a las autoridades de la empresa prestadora del servicio para que intervenga los sumideros.