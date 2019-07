Pasos para eliminar los videos recomendados por YouTube que no quieres ver

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchas veces pasa que YouTube sugiere videos que no te interesan y tal vez sientes que interfieren con tus búsquedas.



Se debe a que el contenido recomendado por la plataforma se genera por algunas búsquedas aisladas, entonces, el listado no coincide a veces con tus intereses.



Ahora YouTube te permite hacer unos ajustes a tu perfil para que desaparezcan esas recomendaciones de ciertos temas ajenos a tu interés y que, de una vez por todas, ya no causen molestias.



Esta nueva actualización que te ofrece el sitio web está diponible en iOS y para Android. Por el momento se trabaja en el desarrollo para que muy ponto esté activo en la versión web.

Te mostramos los pasos que debes seguir para eliminar sugerencias de videos que no son de tu agrado:

1. En el inicio de YouTube, en tu celular, selecciona el ícono de tres puntos que aparecen en una esquina superior lateral del video que no deseas ver.

Presiona los tres puntos señalados. Foto: Captura Youtube.







2. Dale clic en "No me interesa".

Selecciona "No me interesa". Foto: Captura Youtube.





3. Luego observas un recuadro que dice: "Undo" (Deshacer) o "Tell us why" (Dinos el motivo).



Para eliminar de tus sugerencias elige la opción que aparece en un círculo. Foto: Captura Youtube.



4. Al seleccionar "Dinos el motivo", dale clic a "Ya he visto el video" o "no me gusta el video".

Para deshacerte de esos molestos videos selecciona "No me interesa este canal". Foto: Captura Youtube.





Poco a poco, los videos que no te gustan irán desapareciendo. Puedes ir haciendo estos pasos de acuerdo al contenido que deseas tener en el inicio de la plataforma de video.