WhastApp: Los anuncios llegarán a los estados a partir de 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- WhatsApp prepara una actualización que podría molestar a sus usuarios. Al parecer el próximo gran cambio será el aterrizaje de la publicidad en sus estados.



Según The Wall Street Journal, esa actualización estaría disponible para el próximo 2019 en las famosas historias de 24 horas, similares a las que también se usan en Instagram y Snapchat.



A pesar de que no se han publicado más detalles, varios medios señalan que los anuncios de corta duración aparecerán en la sección de estado, entre las fotos y vídeos que los usuarios publiquen en la app.



Desde que el creador de Facebook, Mark Zukckerberg, compró WhatsApp por unos 22,000 millones de dólares en 2014 no ha logrado rentabilizar esta aplicación.



¿Qué le parece la incorporación de publicidad a WhatsApp?

