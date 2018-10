Cáncer de mama: detectarlo depende de usted

Tegucigalpa, Honduras

Detectar el cáncer de mama lo antes posible es la clave para lograr un tratamiento que le permita vencerlo sin que su cuerpo y su mente sufran las últimas consecuencias. La decisión es suya.



El autochequeo es una de las medidas de descubrimiento de la enfermedad más prácticas y funcionales, y puede implementarlo desde la comodidad de su hogar. Hacerlo mientras se ducha, parada frente a un espejo o cuando reposa en su cama es lo más recomendable.



En cuestión de minutos le permite identificar masas o bultos usualmente firmes que muy a menudo no provocan dolor, así como hundimientos o hinchazones en la superficie de la piel de la mama o de la axila. Además, con solo observar detenidamente puede percatarse de si las venas superficiales en la piel se muestran más visibles en esta área, o si el pezón luce invertido, irritado o con secreción.



Según datos otorgados por la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama (Funhocam), alrededor del 70 y 80% de los casos son detectados por medio de un autoexamen mensual, pero no todas las tumoraciones son detectadas por el tacto, por lo que se recomienda el uso de la mamografía para complementar el chequeo.



Ocho de cada diez tumores encontrados en las mamas son benignos, así que si detecta alguno, no se alarme; en su lugar opte por hacerle una visita a su doctor de confianza o a algún centro médico. En Honduras, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte más común entre las mujeres, mientras que en Estados Unidos es la más frecuente entre féminas con edades entre los 40 y 50 años.



No limite sus opciones

“El advenimiento de la digitalización ayudó a la radiología e imágenes a hacer a través de la mamografía digital un diagnóstico temprano. Este nos permite detectar anomalías de un milímetro en adelante, o sea cuatro años antes que los palpemos clínicamente”, explicó la cirujana y mastóloga Lía Bueso.



A su vez, la doctora hizo énfasis en que la autoexploración de mamas puede ayudar a que la paciente se realice un diagnóstico temprano, pero que esta no sustituye el control por mamografía que detecta lesiones milimétricas.