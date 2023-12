Rescatan cadáver de hombre soterrado en la colonia Infop de Choloma

Según el desgarrador relato de la madre, Liliana Fúnez, brindando luego de ser rescatada “a la niña le cayó la pared de la casa de los vecinos, y a mí después me cayó la mitad de una pared y me tiró abajo, quedé con las piernas soterradas y golpeada en la cabeza”.

“La niña me gritaba y me decía: ‘sácame de aquí’, estaba viva, y no pude. Es bueno hacer caso cuando alguien advierte, sálganse, sálganse, y a veces la gente no obedece”, lamentó la congojada madre a las afueras de la morgue en la espera del cadáver de su hija.

Según relató Fúnez, su esposo ya le había advertido que abandonara el lugar, pero ella no le hizo caso.