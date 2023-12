Madre de niña soterrada en Choloma: “Le cayó una pared encima”

“A la niña le cayó la pared de la casa de los vecinos, y a mí después me cayó la mitad de una pared y me tiró abajo, quedé con las piernas soterradas y golpeada en la cabeza”, expresó Liliana Fúnez con lágrimas en los ojos al llegar a reclamar el cuerpo de su hija a la morgue forense.

“La niña me gritaba y me decía: ‘sácame de aquí’, estaba viva, y no pude. Es bueno hacer caso cuando alguien advierte, sálganse, sálganse, y a veces la gente no obedece”, lamentó.

Liliana también reveló que su esposo la instó previamente a abandonar el lugar debido al peligro, pero ella no le hizo caso, y esta decisión tuvo consecuencias trágicas para la familia.