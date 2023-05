Padre de menor muerto en la masacre en La Joya: “Mi hijo sólo fue a la pulpería”

“Estaba siendo tratado. Una bala le rozó la pierna, no aguantó el momento y así fue, por ir a comprar a una pulpería”, dijo el devastado padre.

”La fuerza me viene de Dios”

“La fuerza me viene de Dios, las oraciones que vienen de las personas que me quieren, que me aprecian, que quieren a mi familia a mis hijos, a la madre de mis hijos”, aseguró.

Y añadió que sólo las oraciones le darán la fuerza para soportar la ausencia de Diego.