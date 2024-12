“La crié desde que tenía dos añitos”, padrastro de Nicol Villeda pierde empleo por dedicarse a buscarla

1

La Lima, Honduras-. En medio del dolor familiar tras el lamentable hallazgo del cadáver de Nicol Sarahí Villeda Velásquez, la menor de 13 años que había desaparecido en La Lima, Cortés, su padrastro se encuentra a punto de perder su empleo debido a que desde el domingo junto a su esposa se encontraban en la búsqueda desesperada de la menor.

Con impotencia y tristeza por el hallazgo del cuerpo de la adolescente, el padre de crianza lamentó que está sufriendo un despido indirecto, ya que sus jefes le notificaron que ya no tenía permiso para seguir ausentándose.

Roberto, como se identificó el señor, confesó a un medio televisivo que le indicaron desde su empresa que él no podía recibir permiso por tantos días, pues él no es el padre legal de la menor y que la ley no lo ampara en este caso.