Matan a mujer en la entrada de una pulpería en la colonia Izaguirre de la capital

De momento se desconoce si el ataque iba dirigido o se trató de un efecto colateral durante un enfrentamiento. De igual manera, se desconoce el motivo de su presencia en el lugar, aunque de manera preliminar se informó que se habría detenido en el lugar para realizar algunas compras.

Vecinos de la zona que llegaron a presenciar la escena del crimen lamentaron lo ocurrido y explicaron que la mujer residía cerca de donde ocurrió la tragedia.

“No puedo, me duele tanto al ver a esa niña de apenas 13 años llorando y preguntándose ‘¿por qué mi mamá?’, la estaban esperando para la cena”, dijo una conocida de Doris.

“Duele tanto el saber que ella no se metía con nadie, lo servicial que era... Cómo pudieron hacerle eso a una persona inocente, no pensaron que sería de sus hijos, el crecer sin su madre. Ella venía de trabajar, ni tiempo de ver a sus hijos por última vez le dio me entristece tanto el ver en qué se ha convertido mi colonia Izaguirre”, lamentó la pobladora.