Madre de una de las víctimas de masacre en San Pedro Sula vio cómo los mataron: “Eran 12 sujetos”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Presenció todo y de milagro salió viva del brutal ataque que dejó cinco personas muertas en el sector de Lomas del Carmen de San Pedro Sula, al norte de Honduras. Esto vivió la madre de una de las víctimas ejecutadas el pasado 13 de agosto.

“Esa noche llegaron 12 sujetos vestidos con ropa policial, pero yo me fijé que no eran policías, eran delincuentes que salieron por detrás de la casa para atacarlos a disparos”, declaró la madre de Óscar Ariel Pavón González a un medio capitalino. Su testimonio lo contó mientras esperaba el cadáver de su vástago afuera de la morgue.

La acongojada mujer también contó que cuando los hombres comenzaron la ráfaga de disparos, ella se hizo la muerta y eso le permitió sobrevivir.

“Uno andaba con burros, me golpeó el pie, lo tengo hinchado, me golpearon en la cabeza, me dispararon dos veces en el baño y me hice la muerta”, contó.

Agregó que desde esa noche ya no confía en la Policía ni en nadie más. Además, reiteró que ni su hijo ni las demás víctimas mortales tenían problemas con la justicia.

“No estaban vinculados con nadie, eran personas trabajadoras”, manifestó.

