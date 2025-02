“Dios mío, no, mi pie”: joven que perdió extremidad al ser embestido en Cucuyagua

El joven fue identificado como Ever Donaldo García Gutiérrez , de 18 años de edad, quien se conducía a trabajar en un taller como ayudante de mecánica.

El lamentable suceso ocurrió la mañana del lunes -10 de febrero- en Cucuyagua, Copán , en donde ambos conductores se conducían por un bulevar y mientras uno de ellos hizo el alto para cruzar a la izquierda, el segundo no lo vio a tiempo y terminó embistiéndolo.

En las imágenes se observa al motociclista que viste de color rojo detenerse en medio del bulevar para virar a la izquierda, cuando en ese aparece el joven de azul a alta velocidad y no logra esquivarlo.

Tras el fuerte choque, el motociclista de azul termina con graves lesiones y uno su pie derecho completamente cercenado, gritando de dolor. “Ayyyy, no, Dios mío, Dios mío, no, mi pie...me duele”, se alcanza a escuchar al joven mientras pobladores corren a aplicarle un torniquete para que no se desangre.

El clic muestra como el joven se retuerce de dolor en el pavimento y como a 10 metros se encuentra su extremidad.

Se desconoce su estado de salud, así como si el otro motociclista resultó con lesiones.