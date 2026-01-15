Hallan muerto a transportista salvadoreño dentro de camión en carretera al sur de Honduras

Choluteca, Honduras.- El cuerpo sin vida de un hombre de nacionalidad salvadoreña fue encontrado la mañana de este jueves 15 de enero en el interior de un camión estacionado a la orilla de la carretera que conduce a San Marcos de Colón, en el sur de Honduras.

La víctima fue identificada como Pedro Cazún, de 45 años. Según información preliminar, Cazún se dedicaba al transporte de carga y se desplazaba desde El Salvador con destino a Nicaragua.

El martes anterior sufrió un accidente de tránsito en ese mismo tramo, presuntamente por un despiste, sin que se reportara la participación de otros vehículos. Tras el incidente, el camión presentó daños en la parte trasera que impidieron su movilización inmediata.