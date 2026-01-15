  1. Inicio
Hallan muerto a transportista salvadoreño dentro de camión en carretera al sur de Honduras

El cuerpo de Pedro Cazún, de 45 años, fue encontrado dentro de la unidad que conducía tras permanecer dos días varado luego de un accidente vial

  15 de enero de 2026
El camión en el que fue encontrado sin vida el transportista salvadoreño permanecía estacionado a la orilla de la carretera hacia San Marcos de Colón.

 Foto: cortesía

Choluteca, Honduras.- El cuerpo sin vida de un hombre de nacionalidad salvadoreña fue encontrado la mañana de este jueves 15 de enero en el interior de un camión estacionado a la orilla de la carretera que conduce a San Marcos de Colón, en el sur de Honduras.

La víctima fue identificada como Pedro Cazún, de 45 años. Según información preliminar, Cazún se dedicaba al transporte de carga y se desplazaba desde El Salvador con destino a Nicaragua.

El martes anterior sufrió un accidente de tránsito en ese mismo tramo, presuntamente por un despiste, sin que se reportara la participación de otros vehículos. Tras el incidente, el camión presentó daños en la parte trasera que impidieron su movilización inmediata.

El conductor permaneció en el lugar mientras esperaba asistencia para trasladar la unidad. Testigos señalaron que, pese al accidente, fue visto con vida caminando y descansando dentro de la cabina.

Su jefe, quien viajaba en otro camión, indicó que Cazún manifestó malestar físico después del percance, aunque no presentaba lesiones visibles. También aseguró que el transportista rechazó recibir atención médica en Honduras, a pesar de que se le ofreció ayuda.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana de este jueves, cuando su acompañante intentó contactarlo sin éxito. Al ingresar a la cabina, lo encontró sin signos vitales y notificó de inmediato a la Policía Nacional.

De manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de una muerte natural, posiblemente asociada a complicaciones de salud tras el accidente, aunque será la autopsia la que determine la causa exacta.

Los familiares ya fueron notificados en El Salvador y se prevé coordinar con el consulado salvadoreño los trámites para la repatriación del cuerpo.

