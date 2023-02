Mujer es enviada a prisión por acusar falsamente a su marido de intentar matarla

Cuando ella llegó, su madre le informó que su esposo la había llegado a buscar en tres ocasiones. “Me fui para la casa, él me preguntó que dónde había andado. Empezamos a discutir, le dejé las llaves de la motocicleta encima de la refrigeradora. Él me hacia preguntas de dónde andaba y por qué no le contestaba las llamadas, me decía que le dijera la verdad, confesó.

“En lo que estábamos discutiendo, agarré el cuchillo para agredirme y quise echarle la culpa a él, esa es la verdad. No sé si hice mal la primera vez, dije mentiras. Me herí yo sola y me dijo ‘por qué lo había hecho’. Le dije que tenía razones para hacerlo, estaba dándole los pulmones en la llantera y que no me mirara la cara porque él tenía otra persona”, añadió.

Según la versión expuesta por la señora, ella andaba haciéndole un mandado a la mamá, cuando un taxista le confesó que su esposo tenía una relación con otra mujer, razón que le ocasionó un ataque de celos.