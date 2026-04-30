A disparos matan a joven en Trojes, El Paraíso; recién habría regresado de EE UU

El Paraíso, Honduras.- La noche del miércoles se registro un crimen en el municipio de Trojes, departamento de El Paraíso, donde un joven de 24 años perdió la vida tras ser atacado a balazos.
La víctima fue identificada de manera preliminar como Kevin Sánchez, quien residía en el barrio Colinas del Poteca, en la misma localidad.
De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió en el interior de un negocio de venta de bebidas alcohólicas ubicado sobre la calle principal del barrio Cabañas.
Testigos relataron que un individuo llegó a bordo de una motocicleta al lugar y, sin mediar palabra, abrió fuego en reiteradas ocasiones contra el joven.
Tras el ataque, el presunto responsable huyó rápidamente con rumbo desconocido, mientras personas que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades.
La escena fue acordonada por los cuerpos de seguridad, quienes iniciaron las primeras diligencias para recabar indicios que permitan esclarecer el hecho.
Versiones preliminares indican que el joven habría regresado recientemente de los Estados Unidos.
Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el crimen, mientras continúan las investigaciones para determinar el móvil y dar con el responsable del ataque.