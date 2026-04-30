A disparos matan a joven en Trojes, El Paraíso; recién habría regresado de EE UU

El Paraíso, Honduras.- La noche del miércoles se registro un crimen en el municipio de Trojes, departamento de El Paraíso, donde un joven de 24 años perdió la vida tras ser atacado a balazos.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Kevin Sánchez, quien residía en el barrio Colinas del Poteca, en la misma localidad.

De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió en el interior de un negocio de venta de bebidas alcohólicas ubicado sobre la calle principal del barrio Cabañas.