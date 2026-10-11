Dictan prisión preventiva para cuatro presuntos miembros de la banda criminal “El Mudo”

Cortés, Honduras.- Un juez dictó prisión preventiva contra cuatro presuntos integrantes de la banda delictiva conocida como “El Mudo”, luego de que fueran capturados por agentes policiales en el municipio de La Lima, departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras, según información divulgada por la Policía Nacional.
Entre los detenidos figura Asahel Gonzáles Aceituno, de 36 años, señalado por las autoridades como el presunto tercer al mando de esta estructura criminal, quien fue capturado por tercera ocasión durante un operativo de vigilancia y seguimiento ejecutado el viernes 9 de octubre de 2026.
Junto a él fueron arrestados Jeyson Omar Hernández Sánchez, de 33 años; Germán Donaldo Medina, de 34; y Sindy Mariela Peraza Turcios, de 25, quienes son investigados por su presunta vinculación con delitos relacionados con armas de fuego y asociación para delinquir.
¿De qué se les acusa?
De acuerdo con los reportes policiales, Gonzáles Aceituno enfrenta señalamientos por los presuntos delitos de tráfico de armas y asociación para delinquir, mientras que Hernández Sánchez también es investigado por esas mismas figuras delictivas.
Por su parte, Medina es señalado por el supuesto delito de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y Peraza Turcios por tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación para delinquir, según la información divulgada sobre el caso.
Dictan detención preventiva contra cuatro presuntos miembros de la banda "El mudo" por diversos delitos en La Lima https://t.co/OXWfJ12LSU— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) October 11, 2026
Las autoridades vinculan a la banda de “El Mudo” con presuntos asaltos, robos a viviendas y otros hechos violentos, principalmente en San Pedro Sula y sectores aledaños, por lo que mantienen investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la organización.
La detención de los cuatro sospechosos forma parte de las acciones policiales dirigidas a combatir las estructuras delictivas que operan en la zona norte del país, mientras el proceso judicial deberá establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los imputados.