Dictan prisión preventiva para cuatro presuntos miembros de la banda criminal “El Mudo”

Cortés, Honduras.- Un juez dictó prisión preventiva contra cuatro presuntos integrantes de la banda delictiva conocida como “El Mudo”, luego de que fueran capturados por agentes policiales en el municipio de La Lima, departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras, según información divulgada por la Policía Nacional.

Entre los detenidos figura Asahel Gonzáles Aceituno, de 36 años, señalado por las autoridades como el presunto tercer al mando de esta estructura criminal, quien fue capturado por tercera ocasión durante un operativo de vigilancia y seguimiento ejecutado el viernes 9 de octubre de 2026.

Junto a él fueron arrestados Jeyson Omar Hernández Sánchez, de 33 años; Germán Donaldo Medina, de 34; y Sindy Mariela Peraza Turcios, de 25, quienes son investigados por su presunta vinculación con delitos relacionados con armas de fuego y asociación para delinquir.