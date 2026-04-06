Asesinan a dos mujeres y dejan rótulo en Choloma: "Las matamos por sapas"

Cortés, Honduras.- La noche de este lunes -6 de abril- dos mujeres fueron asesinadas en la colonia Kare, en Choloma, departamento de Cortés.
El cuerpo de las víctimas fue encontrado tendido en el suelo, con varios impactos de bala y con un rótulo cerca de la escena del crimen.
"Las matamos por trabajar con la DIPAMPCO, por sapos", dice el rótulo dejado presuntamente por los criminales.
Al lugar se trasladaron de manera inmediata miembros de la Policía Nacional para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.
Se espera la llegada de Medicina Forense para realizar el levantamiento correspondiente y que los cuerpos sean trasladados a la morgue, donde se practicará la autopsia y su reconocimiento.
Hasta el momento, solo una de las víctimas ha sido identificada de manera preliminar como Kimberly.