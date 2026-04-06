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Asesinan a dos mujeres y dejan rótulo en Choloma: "Las matamos por sapas"

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, por lo que se espera que las autoridades brinden información; las autoridades investigan el crimen

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 21:33
Asesinan a dos mujeres y dejan rótulo en Choloma: Las matamos por sapas

Rótulo que habrían dejado los presuntos asesinos en la escena.

 Foto: Cortesía

Cortés, Honduras.- La noche de este lunes -6 de abril- dos mujeres fueron asesinadas en la colonia Kare, en Choloma, departamento de Cortés.

El cuerpo de las víctimas fue encontrado tendido en el suelo, con varios impactos de bala y con un rótulo cerca de la escena del crimen.

"Las matamos por trabajar con la DIPAMPCO, por sapos", dice el rótulo dejado presuntamente por los criminales.

Asesinan a dos mujeres y dejan rótulo en Choloma: Las matamos por sapas
(Foto: Cortesía )

Al lugar se trasladaron de manera inmediata miembros de la Policía Nacional para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

Se espera la llegada de Medicina Forense para realizar el levantamiento correspondiente y que los cuerpos sean trasladados a la morgue, donde se practicará la autopsia y su reconocimiento.

Hasta el momento, solo una de las víctimas ha sido identificada de manera preliminar como Kimberly.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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