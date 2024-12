Alcalde de Catacamas: Se continúa levantando cadáveres y no hay investigación

Los ciudadanos fueron requeridos, pero al no tener cuentas pendientes con la justicia quedaron en libertad. Horas después, Sánchez informó que serían detenidos y los catalogó de pertenecer a una “estructura criminal que atentó contra la fuerza pública”.

“Ya días se vienen presentando hechos violentos y siempre se continúa con la dinámica de hacer levantamiento de cadáveres, pero normalmente estos hechos quedan en la total impunidad, no hay investigación que es lo que estamos reclamando”, exigió el edil.

Catacamas, Olancho.- El alcalde de Catacamas, Olancho, Marco Ramiro, reconoció la violencia que impera en ese lugar y pidió a las autoridades “mantener la seguridad de la ciudad”, no solo de forma temporal mientras buscan al grupo armado que tuvo un altercado con varios agentes policiales el pasado jueves.

Puso como ejemplo que esta semana acribillaron a un hombre en una carretera que conduce a Cuyamel, pero que no se sabe nada del proceso de investigación.

No obstante, también aseguró que ese municipio se ha tornado violento y que “nos hemos acostumbrado a que se hagan los levantamientos de los cadáveres, pero sin profundizar en la investigación”.

La Secretaría de Seguridad aseguró que decomisaron 18 armas de fuego que el grupo armado portaba de forma visible. Dijo que para la detención, además de los 200 agentes, habían enviado tres Black Mamba para concretar los operativos. Se desconoce el tiempo que esa ciudad estará intervenida.

El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, advirtió que con la intervención en Catacamas el mensaje es claro: “La Policía Nacional no va a permitir que grupos de criminales armados intenten desafiar a la autoridad. No importa si es en Olancho, Colón o Copán, porque intimidar a la ciudadanía y a los policías debilita el Estado de Derecho, y eso no lo vamos a tolerar”.

Recordó que cuando personas portan armas de forma visible atemorizan a la población e incluso generan una sensación de terrorismo, lo cual constituye una amenaza directa los agentes, la paz en Olancho y el orden público.

“El comisario fue muy inteligente al controlar la situación. Además de defenderse con su fusil, grabó al grupo de criminales para que ese material sirviera como prueba. De lo contrario, podría haber sucedido como en otros casos, donde grupos delictivos logran convencer a las autoridades de que no hicieron nada, culpando a la Policía de exceso de violencia y amenazas. Pero eso no ocurrirá en esta ocasión”, defendió.