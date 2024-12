Policía Nacional lanza advertencia a grupos criminales que los desafíen

1

Catacamas, Olancho.- Tras la confrontación entre civiles armados y elementos de la Secretaría de Seguridad, el portavoz del ente, Miguel Martínez Madrid, advirtió que la Policía Nacional no permitirá que se desafíe su autoridad.

2

“El mensaje es claro: la Policía Nacional no va a permitir que grupos de criminales armados intenten desafiar a la autoridad. No importa si es en Olancho, Colón o Copán, porque intimidar a la ciudadanía y a los policías debilita el Estado de Derecho, y eso no lo vamos a tolerar”, afirmó Madrid.