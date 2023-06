Al menos dos personas muertas deja ataque armado en San Pedro Sula

Se conoció que había una tercera víctima, pero no se ha confirmado su fallecimiento hasta el momento. Fue trasladada hasta el Hospital Mario Catarino Rivas y se desconoce su estado

La balacera se produjo en el interior de una cantina en donde se encontraban los tres hombres. Anuar era el compañero de hogar de la propietaria del estanco y las otras dos personas departían de bebidas alcohólicas, según trascendió.

“Yo le advertí a él que no estuviera ahí; el negocito es de ellos, él le ayuda a esa muchacha con esos cuatro hijos. Yo le dije que no estuviera allí, que se fuera”, contó doña Angélica Chinchilla.

Con cierta tranquilidad dijo: “Tengo que estar tranquila por que ya muerto él ¿que puedo hacer? A mi me duele, es mi hijo, me duele mi corazón, pero que voy a hacer si lo dije que se fuera de aquí, que no estuviera con esa muchacha”, manifestó la mujer.