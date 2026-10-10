Capturan a “La China” por presunta estafa agravada en El Progreso

Tegucigalpa, Honduras.- Por suponerla responsable de cometer el delito de estafa agravada en perjuicio de un ciudadano, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal (UMIC-11), detuvieron mediante orden de captura a una mujer en El Progreso, Yoro. La captura se ejecutó en el barrio Montevideo, en El Progreso, tras diligencias de investigación y seguimiento que permitieron a los agentes ubicar a la sospechosa y cumplir el requerimiento judicial emitido en su contra.

La detenida fue identificada por las autoridades como Ericka Elizabeth Oquelí Figueroa, de 29 años, conocida con el alias de “La China”. Según el informe policial, Oquelí Figueroa tenía pendiente una orden de captura emitida el 16 de junio de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, por el delito de estafa agravada, de acuerdo con el expediente investigativo.