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Capturan a “La China” por presunta estafa agravada en El Progreso

Ericka Elizabeth Oquelí Figueroa tenía una orden de captura pendiente desde junio de 2026, según el informe policial

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 12:56
Capturan a “La China” por presunta estafa agravada en El Progreso

Ericka Elizabeth Oquelí Figueroa de 29 años de edad, conocida con el alias de “La China”, fue capturada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en El Progreso, Yoro.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Por suponerla responsable de cometer el delito de estafa agravada en perjuicio de un ciudadano, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal (UMIC-11), detuvieron mediante orden de captura a una mujer en El Progreso, Yoro.

La captura se ejecutó en el barrio Montevideo, en El Progreso, tras diligencias de investigación y seguimiento que permitieron a los agentes ubicar a la sospechosa y cumplir el requerimiento judicial emitido en su contra.

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La detenida fue identificada por las autoridades como Ericka Elizabeth Oquelí Figueroa, de 29 años, conocida con el alias de “La China”.

Según el informe policial, Oquelí Figueroa tenía pendiente una orden de captura emitida el 16 de junio de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, por el delito de estafa agravada, de acuerdo con el expediente investigativo.

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Tras su detención, la mujer será puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Por su parte, la DPI informó que mantiene su compromiso de fortalecer las acciones investigativas y ejecutar las órdenes de captura pendientes, con el objetivo de contribuir al cumplimiento de la ley y hacer justicia a las víctimas.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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