De acuerdo con el doctor, exdirector de Medicina Forense en la década de los noventa, Dennis Castro Bobadilla, “como en salud, hay servicios que no se pueden suspender porque implica una responsabilidad criminal”. Sobre la dura determinación, Castro argumentó: “Por un efecto administrativo no se puede abandonar un asunto que es de naturaleza criminal. El no recoger cuerpos y no proceder a la necropsia tiene implícita una responsabilidad criminal”.

El experto explicó que lo que sucede en esos caso con el cuerpo humano y las evidencias en asuntos criminales es que “ellos están poniendo en precario la administración de justicia del país”.