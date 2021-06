"El alcohol y la gasolina son una bomba de tiempo": padre de víctima de accidente en el Juan Pablo II

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con lágrimas en sus ojos y un nudo en la garganta, Luis Alonzo Rivera, padre de una de las víctimas del fatal accidente en el bulevar Juan Pablo II, expresó su dolor después de confirmar que su hijo falleció.

Su vástago, Roger Antonio Rivera (30) perdió la vida de forma inmediata luego de que el carro donde se conducía (junto a otras dos personas) perdiera el control y cayera al precipicio sobre el paso a desnivel.

"Es duro que se le muera un familiar. Nunca me había pasado esto. Nunca esperaba que este muchacho pudiera tener este accidente. Es increíble", comenzó a decir entre sollozos durante una entrevista con Hoy Mismo.

A renglón seguido comentó que "uno de padre es el último que se da cuenta qué andan haciendo los hijos. A los muchachos no se les puede decir nada ahora porque tratan de gritarle o pegarle a uno. No se les puede llamar la atención. Ahora uno no puede castigar un hijo porque lo que hacen es llamar a la Fiscalía".

Bombas de tiempo

El adolorido padre subrayó que el "alcohol y la gasolina son una bomba de tiempo", de modo que recomendó a todos los jóvenes que si deseaban divertirse -de vez en cuando- lo hicieran cerca de su casa para evitar este tipo de tragedias que solo provocan tristeza y sufrimiento a sus familiares.

"Salir a los bulevares es muy peligroso porque de allá vienen bien tragueados, meten el acelerador y cuando menos acuerda mueren", agregó.

Y concluyó enviando un mensaje a todos los padres hondureños, exhortándolos a cuidar de sus hijos y de las acciones que cometen. "Le digo a los padres que tengan cuidado con los muchachos ahora, que les llamen la atención. Si van a salir que sea un ratito pero que no se pongan a beber, máximo si andan en carro".



