Conductor de rapidito resulta ileso durante atentado en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El conductor de un rapidito resultó ileso luego de un ataque que se registró la mañana de este lunes en el bulevar Fuerzas Armadas, frente a la colonia Centroamérica, en la capital.



El hecho se registró en el punto de buses de la colonia capitalina a eso de las 5:30 de la mañana, cuando una persona en motocicleta se acercó a la unidad y disparó en reiteradas ocasiones.

Las personas que estaban esperando transporte en la zona aseguran que se trataba de una mujer y que solo querían hacerle una advertencia porque no le apuntó al conductor.



Por seguridad el nombre del conductor no fue dado a conocer por sus compañeros, quienes aseguran estar hartos de la situación en la que viven.



La semana pasada, en la colonia El Carrizal sicarios en motocicleta asesinaron a José Luis Aguilera cuando estaba saliendo de la terminal para iniciar su día de labores.

Dueño de la unidad advirtió a conductor

Secundino Posadas, dueño de la unidad atacada, aseguró que "yo mejor dejo de comer para pagar el impuesto de guerra, para que no me perjudiquen a ninguno de mis empleados”.

Posadas expresó que a eso de las dos de la mañana recibió una llamada de un colega conductor que le advertía que no saliera este día, porque la pandilla no quería que ninguno saliera.



El empresario apuntó que le advirtió a su motorista para que tomara medidas de precaución antes de salir.



El hombre, muy angustiado por la violencia a la que se enfrenta el rubro del transporte, aseguró que estaba vendiendo una de sus unidades porque ya no puede con tantas deudas.

