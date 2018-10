Trasladan a 110 privados de libertad a otras cárceles en Honduras

Los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Militar, y Fuerzas de Tarea Interinstitucional coordinadas por Fusina realizaron la movilización de los reos desde las 6:00 AM.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unos 110 privados de libertad fueron trasladados la mañana de este martes a otros centros penales de la capital de Honduras a partición del Instituto Nacional Penitenciario (INP).



Los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Militar, y Fuerzas de Tarea Interinstitucional coordinadas por Fusina realizaron la movilización de los reos desde las 6:00 AM.



De acuerdo a las informaciones, estos presos fueron llevados a las cárceles de mayor seguridad en el país. El movimiento se ejecuta solo tres días después de que una reyerta en La Tolva dejara dos personas muertas y al menos 11 heridas.



Los muertos fueron identificados como Rigoberto Milla, alias “Barrabas”, y Carlos Enrique García Reyes.



Tras el evento sangriento, el subdirector de centros penales, Germán McNeil, aseveró que las muertes fueron provocadas a golpes tras una pelea entre compañeros del módulo uno de El Pozo II.



“Estos son problemas muy comunes, no solamente de las cárceles de Honduras, si no de las cárceles del mundo, en donde las personas realizan riñas, revueltas, intentos de motines, intentos de fugas. Esto es el diario vivir del sistema penitenciario a nivel mundial”, expresó McNeil.