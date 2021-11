Ever Velásquez: 'Todavía sigo enamorado de una agente de policía'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “¡Dios mío, auxilio!”, es el trágico clamor que hace eco todas las mañanas en su mente. Que su cuerpo estuviera en llamas quemándose por completo no fue suficiente para dejarlo sin vida... ahora busca ser diputado en el Congreso Nacional de Honduras.



Es el caso de Ever Velázquez, el heroico bombero que luchó contra la muerte camuflada en llamas de fuego y que la venció a pesar de quedar carbonizado.



Ese hecho, por supuesto, nunca lo borrará de su memoria. Sucedió hace tres años en La Montañita, Francisco Morazán, donde cuatro de sus compañeros fueron presas mortales del incendio en un área forestal.

Pocas veces suceden escenas trágicas en siniestros como este. En las películas de ficción son cotidianas cuando los bomberos sofocan los incendios y salen victoriosos de la labor, pero lo que vivió Ever no estaba en ningún guión y tampoco era simulación.



El infierno terrenal fue real, el fuego penetró sus tres capas de piel. Su cuerpo entero ardía: desde el pelo de su cabeza hasta las uñas de sus pies. No era para menos, los más de mil grados celsius de temperatura que sintió lo obligó a rodar cuesta abajo para intentar apagar la agonía.



Las imágenes modernas del infierno en los dibujos animados, con llamas y monstruos, o en las representaciones medievales son desgraciadamente sosas en comparación a lo que vivió Ever, un hombre terrenal que libró la muerte de forma sobrenatural.



Ever entrará a la universidad a estudiar la carrera de Derecho porque quiere conocer sobre las leyes. Se graduó de perito mercantil. Foto: David Romero/El Heraldo







Ever, mientras su cuerpo estaba en llamas, ¿qué pasaba por su mente?

En esos segundos, que el fuego me arropó, el dolor era tan fuerte que lo único que pude pensar es en pedirle perdón a Dios. Es un infierno en vida lo que se vivió en segundos, pero se sintieron como horas.



(Después del trágico momento, en un giro de 180 grados y como parte de su humanidad o naturalidad, el vigoroso bombero buscará ser uno de los 128 disputados en el Poder Legislativo por el departamento de Francisco Morazán a través del partido Unificación Democrática).



¿Por qué decidió involucrarse en política?



A mí nunca me gustó la política, todas las circunstancias que me ha tocado vivir internamente fueron las que me terminaron incentivando, el saber que tengo que estar luchando por conseguir tres cirugías que me prometieron hace tres años y que en mi trabajo hasta me quieren correr por pedirlas.



¿Lo quieren correr de su trabajo?, ¿quién le prometió las cirugías?



Me las prometió el Gobierno de la República y la misma institución de Bomberos.



¿Siente o ha tenido la percepción de que lo están utilizando para conseguir más votos?



No, yo no lo siento de ese punto. Soy de las personas que creo que en la vida todos tenemos un propósito y los propósitos de Dios son grandes. Creo en los objetivos que me estoy planteando y lo que de verdad quiero hacer. Si al final me hacen una mala jugada, en esta vida todo se paga.





¿Qué propuesta diferente al resto de candidatos implementará para ganarse el voto?



Lo que yo hago es realizar algo distinto a los demás. Yo le hablo con sinceridad a las personas y les digo que no tengo dinero y tampoco les voy a prometer algo que está afuera de las posibilidades.





Si queda como diputado, ganará más de 100 mil lempiras... ¿será el mismo Ever o vivirá en opulencia?



El dinero para mí nunca ha sido una problemática. El sentido de la vida que tengo ahora es distinto; no soy feliz al 100 por ciento por lo que he pasado, pero trato de ser positivo. No busco crecimiento económico si llego al Congreso.



El fútbol lo lleva en la sangre. Aquí con grupo de amigos y compañeros previo a un partido. Foto: David Romero/El Heraldo





¿Qué persona de la UD lo buscó para ofrecerle la candidatura?



Me buscó y me lo propuso Gustavo Navarro. Me dijo que tenía un amigo dentro de la UD que perfectamente me podría ayudar.



Viendo el panorama político, ¿cree que será electo diputado?



Las esperanzas son que sí. La percepción que he tenido por parte de la población ha sido bastante aceptable por el momento. Siempre hay dos que tres críticas en contra, pero en la mayoría hay aceptación de la gente.



Entre otras cosas, ¿de dónde es originario?



Nací en Jesús de Otoro, Intibucá. Soy de una familia desintegrada, con una infancia bastante difícil, bastante dura. Yo fui víctima del lío amoroso entre mi papá, mamá y mi madrastra.



¿Cuáles fueron los momentos más felices de su infancia?



Durante todo el tiempo que estuve en la escuela eran los momentos que más disfrutaba. Eran las cinco horas más felices porque yo realmente no deseaba regresar a mi casa.



Velázquez en plena labor en su oficina: haciendo unos trámites administrativos. Foto: David Romero/El Heraldo





Ever, ¿tiene novia?



Actualmente no tengo pareja, todavía sigo enamorado de una agente de policía. Por los momentos no deseo una relación.



¿Ha recibido burlas por su aspecto físico?



Claro que sí. Me siento mal cuando se burlan de mi cara, de las quemaduras, pero hay personas que me dan aliento.



Al rememorar, ¿cuál ha sido el momento más feliz de su vida?



Cuando mi abuela estaba viva y yo podía compartir con ella el amor que me daba.



Veo que en su casa tiene muchas águilas, ¿acaso es aficionado de Motagua?



Sí, siempre me ha gustado el Motagua. Tiene malos momentos, pero dentro de lo que cabe es uno de los mejores equipos del país y volverá a ser campeón de la Liga Nacional.



En cuanto a estudios, ¿tuvo la oportunidad de entrar a la universidad?



No. Solo llegué hasta perito mercantil porque mis papás no tenían suficientes recursos para pagarme los estudios y lo que avancé fue porque mis abuelos me pagaron el resto de los estudios.



¿Por qué decidió venirse a vivir a Tegucigalpa?



Aunque mi papá era el sustento del hogar, no alcanzaba a sostener todos los gastos y menos cuando el sueldo de un albañil era muy poco, oficio al que se dedicó mi padre. Mis abuelos tomaron la decisión de traerme a Tegucigalpa para poder seguir con los estudios hasta graduarme de secundaria. Después yo me independicé.

