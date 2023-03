La “guerra de la tilde” en solo/sólo llega a las trincheras de Honduras

Esta decisión causó revuelo entre los escritores y académicos de la lengua, dividiendo los bandos entre los que están de acuerdo y los que no.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El pasado 2 de marzo el diario español ABC publicó un artículo donde anunciaba el fin del debate de la tilde en solo/sólo , una batalla que se viene librando desde el 2010 cuando la Real Academia Española (RAE) recomendó no tildar el adverbio “solo”.

“Lo aprobado en el pleno del 2 de marzo no modifica la doctrina de la ortografía de 2010. Incluso la expresa de forma más clara”, publicó la institución reguladora de la gramática.

El anuncio, lejos de significar un cese al fuego, abrió más frentes de batalla, pues los hispanohablantes quedaron más confundidos con el empleo o no de esta tilde, ya que la RAE, en su perfil de Twitter, se pronunció que no modifica la norma de 2010, sino que la hace más clara.

Detalló que no se añade nada nuevo a lo que ya había sido establecido y que “ se mantiene la obligatoriedad de no tildar el adverbio solo y los pronombres demostrativos cuando no exista riesgo de ambigüedad”.