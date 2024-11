Bajo las faldas del Merendón

1

Tegucigalpa, Honduras.- “Con el pinche calor de siempre de San Pedro, cualquier movimiento, por muy pequeño que fuera, lo hacía sudar a chorros”. (p. 55)

“(...) una balanza ultra precisa para medir el peso de cada palabra”. (p. 66)

En “La pasión según Tin Tan”, colección de cinco cuentos recién publicada, Dennis Arita demuestra un agudo ingenio verbal con el que explora las posibilidades expresivas del lenguaje popular.

Ya lo había desplegado en el relato “Si te vi, no me acuerdo”, incluido en el volumen colectivo “Doce cuentos negros y violentos”, bajo el sello editorial de Mimalapalabra en 2020, y que aparece también aquí, y al que me he referido en una reseña particular.