Acentos regionales en Honduras: ¿Qué los diferencia?

Esto representa un fenómeno sociocultural que sigue en constante evolución, en donde cada estrato social aporta variaciones que eventualmente se adhieren al lenguaje urbano y coloquial catracho. He aquí algunos ejemplos:

También la consonante “S” se pronuncia con un sonido de aspiración similar al de la “J” (Jan Pedro, en lugar de San Pedro) , y, no con el sonido típico silbado que se escucha en algunos municipios de departamentos como Olancho o Santa Bárbara, que son relativamente distantes entre sí.

¿A qué zona pertenece usted? ¿Con qué características lingüísticas y fonéticas se identifica? No cabe duda que nuestro acento peculiar nos hace descollar (o diríamos, ¿”descoiar”?) entre los países hispanohablantes y nos otorga una particular identidad catracha de las que podemos sentirnos orgullosos.

4. Zona de Transición: Comprende los departamentos fronterizos de Olancho y Gracias a Dios al este. También Santa Bárbara, Copán y en menor medida Intibucá al occidente. No obstante, el principal ejemplo de esta zona de transición es el departamento de Francisco Morazán, cuya cabecera es la capital de la República y que, lingüísticamente, parece no tener una identidad marcada por ser un magneto gigante plurisocial urbano.

Algunos hondureñismos hssta han permeado ya en la Real Academia Española. He aquí algunos ejemplos:

-Andar a pincel: andar sin vehículo, a pie.

-Andar yílet (Gillette): cuando anda bien estudiado para un examen.

-Andar buzo: andar alerta buscando algo.

-Andar con filo / andar filudo: tener hambre.

-Andar hule: andar con poco dinero o sin nada.

-Andar piano: andar con mucho cuidado.

-Estar hasta los queques: estar muy comprometido, endeudado, o sin tiempo disponible.

-Hacer clavo: denunciar. Estorbar.

-Hecho porra: desanimado. Enfermo. Cansado.

-Ir hecho un cuete: ir excesivamente rápido.

-Irse a la chingada: irse lejos.

-La mera riata: la máxima autoridad.

-La riata: inepto, inútil.

-No hay clavo: no hay denuncia, no hay problema.

-Pelarse la tusa: irse.

-Poner al hilo: poner al tanto.

-Ponerse coyote: ponerse alerta.

-Va pue: contracción de “Vaya pues”.