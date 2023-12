Selección de Grandes Crímenes: La compañía equivocada (parte II)

La Policía investigó el caso, pero los resultados que tenían eran escasos, y no servían para llevar a los sospechosos ante un juez. Además, aunque sabían de una banda rival de dos de los muertos, no conocían a los integrantes. Pero, un día, capturaron a dos. Uno de ellos se suicidó en la penitenciaría, después de enviarle un mensaje a un policía para que le ayudara a cambio de información que tenía. El otro salió por falta de pruebas, pero, un día, apareció muerto.

Gonzalo llegó temprano a su oficina esa mañana. Tenía mil ideas en mente, y empezó a leer y a releer los informes de las muertes de los miembros de la banda que distribuía la droga en las primeras avenidas de Comayagüela. Vio a los tres muchachos ejecutados. A los hermanos Palma los habían torturado. A Justo le dieron un balazo en la base de la cabeza. Estaba claro que no tenían nada en contra de Justo, pero los asesinos no querían dejar testigos.

“No me interesa saber nada, señor -lo interrumpió don Justo-; mi hijo está con Dios, y eso nadie lo puede evitar... Si esos malvado se están muriendo, pues, bendito sea el que los está exterminando... Y si usted viene hasta aquí creyendo que el que los está matando soy yo, sería bueno que actúe con la mansedumbre de la paloma y el sigilo de la serpiente, porque, si fuera yo, me pone usted en alerta... Y, como le dije antes, todo está en manos de Dios; y si Dios usa a alguien para castigar a esos asesinos, pues, gracias a Dios sean dadas”.

“Pues, podría decir que sí, pero se me hace difícil conectar a este sospechoso con las muertes; aunque todo me indica que se trata de una venganza bien orquestada, bien planificada y bien ejecutada”.

“Y nosotros estamos a la espera de que aparezca el cuarto... No el tercero; el cuarto... Los rótulos en el pecho nos demuestran que alguien se ha dado a la tarea de matarlos... Y no se trata, precisamente, de bandas rivales... Estos no se andarían con tanto cuidado... Los matan en público o los desmembran, y asunto acabado”.

“Una de dos posibilidades. Sus compañeros se dieron cuenta que quería hablar con un agente de la Policía, y los jefes dieron la orden de ejecutarlo, o alguien de afuera ordenó su muerte. Y digo esto porque si él quería ayuda, y a cambio de ayuda le daba información a la Policía, no tendría intenciones de quitarse la vida. Además, no debemos olvidar que lo golpearon con fuerza antes de morir”.

Aunque el fiscal estuvo de acuerdo en allanar la casa de don Justo, el juez dijo que no le parecía suficiente lo que tenía la Policía.

“Investiguen más, y regresen” -le dijo al fiscal.

Gonzalo fue a visitar de nuevo a don Justo.

“Fui sin ninguna esperanza -dice Gonzalo-; sabía que aquel hombre era más frío que el iceberg que hundió al Titanic; pero me equivoqué. Esta vez me recibió con una sonrisa, ordenó que me sirvieran algo de tomar, y un bocadillo, mientras estaba el almuerzo, y me dijo:”

“Lo estaba esperando, señor”.

“Ah sí. Y ¿por qué?”

“Vi en las noticias otro muerto”.

“Asesinado de la misma forma que los otros tres”.

El señor arrugó las cejas.

“Sí -dijo-; cuatro con este... Una equivocación en los números”.

“Entonces, al muchacho que supuestamente se suicidó en la cárcel, fue que lo asesinaron”.

“Señor -suspiró don Gonzalo-, el brazo de la Justicia es largo, y nos alcanza donde estemos... Dicen que no hay mayor poder en la tierra que el de la Ley, que después de un juez solo está Dios; pero al que dijo eso se le olvida que el dolor de un padre y el sufrimiento de una madre por la pérdida de un hijo da más fuerzas que mil gigantes juntos”.

Gonzalo lo miró, y le dijo:

“Me está usted diciendo que... sabe quién mató a esos muchachos”.

“No le estoy diciendo eso, señor... Pero, sí le aseguro que ya no va a encontrar más muertos”.

“¿No?”

“Dios ya castigó a los que nos hicieron ese horrible daño”.

“Me parece que sabe usted más de lo que yo me imagino”.

“Usted no se imagina nada, señor; usted siempre ha estado seguro... El problema es que no puede probar nada”.

Don Justo amplió su sonrisa, aunque había tristeza en sus ojos.

“Ya puedo morir en paz... -exclamó-. Esos cuatro fueron los que se llevaron a mi hijo y a los Palma... El cuarto era el jefe, y el que dio la orden de matarlos; ustedes ya deben saberlo. Los demás delincuentes de la banda es asunto de la Policía”.

“Eso me parece una confesión de su parte”.

“Señor -dijo don Justo, acomodándose en su silla-, ya soy un hombre viejo; me casé ya maduro, porque trabajé durante mi juventud para tener algo que ofrecerle a la mujer que aceptara ser mi esposa, tuve una familia feliz, hasta que me mataron a mi único varón; hoy, lo que me importa es vivir en paz mis últimos días... Y digo mis últimos días, porque hace una semana me detectaron cáncer de próstata, en estado avanzado... No duraré un año... Pero, ya estoy en las manos de Dios... Pueden venir a mi casa, buscar todo lo que quieran, acusarme de lo que sea, y hacer su trabajo... Pero, usted bien sabe que no hallará nada que me incrimine... Nada. Porque no he de darle cuentas a nadie más que a Dios, y ya estoy cerca de hacerlo”

.Gonzalo regresó a Tegucigalpa.

“¿Quién más escuchó esas palabras?” -le preguntó el fiscal.

“Nadie más”.

“Entonces, no tenemos nada”.

“Nada, en realidad”.

“Bueno -suspiró el fiscal-, todo queda en las manos de Dios”.

“Así es”.

Gonzalo sonríe.

No tiene nada más que decir.