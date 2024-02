Selección de Grandes Crímenes: Por el camino de la muerte

AGENTE UNO: “Se escapó de la Casa de Seguridad donde la teníamos. Nadie supo cómo lo hizo. En la mañana, a la hora de desayunar, ya no estaba. Pero, una tarde, dos o tres días después, llamó a la fiscal”.

FISCAL DOS: “Recibí un mensaje. Me decía que perdonara, y que me iba a llamar. Dos horas después, me llamó. Me dijo que se había escapado porque tenía miedo de que los jefes de la banda le mataran a su mamá y a su abuela, y a toda su familia, porque ellos sabían bien donde vivía. Y que iba a hablar con ellos. Yo le dije que si se acercaba a esa gente, la iban a matar. Ella me dijo que era lo más seguro, pero que ella se había metido a ese mundo de la extorsión, y le había robado dinero a la banda, y sabía lo que le esperaba. ‘Creí que el billete fácil me iba a resolver todos los problemas -me dijo-, y me equivoqué. Y hay otras chavas en lo mismo, creyendo que el pisto que le pagan por cobrar la extorsión es un pisto bendito, y están peor que yo. Ahora, me toca pagar con mi vida, para que no maten a mi familia... Gracias porque sólo usted y los policías me quisieron ayudar de verdad... Perdone las molestias’”.

La fiscal hizo una pausa. Se ha dicho que los fiscales son de corazón duro, y que, porque representan al Estado en la lucha contra el Crimen, así en mayúscula, no tienen sentimientos. Pero, la verdad es que a esta mujer se le rodaron las lágrimas, y no pudo seguir hablando. Al final de unos segundos, dijo, con voz entrecortada a causa de la tristeza: