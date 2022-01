El mejor video paranormal del 2021 fue grabado en el patio de una casa

LONDRES, INGLATERRA.-El video paranormal más aterrador del 2021, así fue catalogado el clip que dura unos segundos nada más y que aún tiene a los investigadores sin una respuesta sobre el hecho.



Todo ocurrió el pasado 12 de diciembre, cuando Suzanne Farnham, residente en Upper Hellesdon, Reino Unido, captó a través de sus cámaras de seguridad una figura extraña que pasó por su jardín.



Robert Moore, experto en estos temas y encargado del estudio de ovnis y otros seres, mencionó que el video “es interesante” y afirmó que “vale la pena estudiarlo más a fondo para determinar su verdadera naturaleza”.

VEA: Tras buscar leche chocolatada, participó en lotería instantánea y se ganó 1 millón de dólares



De acuerdo con los viejos residentes de la zona, antes estaba una empresa de ladrillos, donde los trabajadores usaban linternas en la cabeza, por lo que muchos opinan que el fantasma sea uno de los trabajadores del lugar.



Chris Romer, presidente de la Asociación para el Estudio Científico de Fenómenos Anómalos (ASSAP), dijo a al medio cronica.com.ar que “es el mejor video de fantasmas que he visto en todo el año. Es muy curioso”.



Agregó que en esta zona del país existe una larga tradición de luces misteriosas, por lo que este hecho no es nada nuevo.



La autora del video aseguró que ella no cree en este tipo de temas, "pero uno de mis vecinos tiene una cámara y no captó esto. Si fuera alguien caminando, la otra cámara lo habría captado”.

ADEMÁS: Banco distribuye 130 millones por error