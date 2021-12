Invitados de una boda continuaron comiendo pese a incendio en la recepción   

BHIWANDI, INDIA.- Los invitados de una boda se hicieron viral en las redes sociales, luego de que se registrara un fuerte incendio en la recepción del evento y ellos continuaban disfrutando, sin problemas, la comida que les habían servido en la mesa. El hecho se registró en la comunidad Bhiwandi, ubicada a 20 kilómetros al noreste de Bombay, en La India.



Un video subido a las redes sociales mostró a los hombres disfrutar de su banquete, mientras otros invitados se alertaron por las enormes llamas que consumían parte del lugar donde se realizaba la boda.

La falta de preocupación de los dos hombres, quienes disfrutaban la comida mientras el local se incendiaba, circula en redes sociales y lleva miles de reproducciones.



Los dos sujetos sí se dieron cuenta de lo que pasaba, ya que giraron la cabeza para observar, no obstante, continuaron disfrutando de sus alimentos sin inmutarse.



De acuerdo con un medio de la India, el incendio ocurrió el pasado 28 de noviembre y ningún invitado salió herido. El jefe de bomberos de Bhiwandi, Rajesh Pawa, comentó que el siniestro comenzó en un depósito que albergaba objetos de decoración para la boda y luego se extendió al área de estacionamiento.

