Tres mujeres descubrieron que tenían el mismo novio y se fueron de viaje como mejores amigas

IDAHO, ESTADOS UNIDOS.- Tres chicas estadounidense se hicieron amigas y emprendieron un viaje juntas después de enterarse, a través de redes sociales, que eran novias del mismo hombre.



Aunque lo anterior parece el inicio del guión de una historia de ficción no lo es. Realmente fue algo que vivieron Bekah King, Abi Roberts y Morgan Tabor.

La historia comenzó cuando Tabor, de 21 años, sospechaba que su pareja le era infiel, por lo que inició una búsqueda en redes sociales hasta que descubrió la página de otra mujer en VSCO, una aplicación de fotografía. Ahí otra chica aparecía con su novio.



"No tengo palabras para describir la sensación que tuve al ver la foto de él con otra chica", expresó la joven. Además, reveló que pensó que se iba a casar con el infiel, pues ya habían planificado una vida juntos.

Inmediatamente Tabor se contactó con King, la otra novia, y entre ambas localizaron a Roberts, la tercera pareja de su amado. "Quedé destrozada. Lloré delante de estas dos chicas que no conocía. Fue muy emotivo. Sentí que no había luz al final del túnel", contó a CNN, la tercera joven de 19 años de edad.



Desde ese momento, las tres engañadas se comunicaron, por seis horas, a través de FaceTime. Durante la llamada, el novio de las tres chicas llegó a la casa de una de ellas con flores, ahí lo encararon y lo dejaron al mismo tiempo.



"Él quería sorprenderla. Tabor cogió las flores, las puso en el suelo y dijo: 'Hoy he hecho nuevos amigos' y le enseñó su teléfono con las dos en FaceTime", contó Roberts. "Se le cayó la cara de vergüenza. Fue impagable verlo", agregó.



La pesadilla en común las convirtió en grandes amigas, por lo que comenzaron a ahorrar y compraron un autobús escolar que llamaron BAM -con las iniciales de sus nombres-.



Las mujeres acondicionaron el automotor con literas y todo lo que necesitaban para recorrer el oeste de Estados Unidos. Su viaje inició el 25 de junio.



"Ya no hablamos de él. No forma parte de nuestras vidas. Hay mucho más a lo que aspirar. Está en el rincón de atrás de nuestras mentes. Hemos pasado al siguiente capítulo de nuestras vidas. Se trata de nuestra aventura, de nuestro crecimiento y de hacia dónde vamos ahora", dijo Tabor.

