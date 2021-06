Atleta olímpica dice que su burrito es el culpable de su prueba de drogas positiva

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La atleta estadounidense Shelby Houlihan, plusmarquista nacional de los 1500 y los 5000 m, fue suspendida cuatro años por la cámara antidopaje del Tribunal Arbitral del Deporte por un control antidopaje positivo en nandrolona, anunció ella misma este martes en Instagram.



"Nunca había oído hablar de la nandrolona", explicó la atleta, 4ª en la prueba de 1500 m en los Mundiales de Doha-2019.



El 14 de enero, Shelby Houlihan fue advertida por la Unidad por la Integridad del Atletismo de su suspensión provisional con carácter inmediato debido a un test "con un resultado analítico anormal en relación a un esteroide anabolizante llamado nandrolona".



Para probar su inocencia, la atleta explicó que ese resultado se debería a la ingesta de un burrito de cerdo poco antes de su test.

"Tuve conocimiento de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sabe desde hace mucho tiempo que el consumo de cerdo puede conllevar un falso positivo por nandrolona", sentenció, aunque denunció que el laboratorio que realizó el test no tuvo en cuenta esa hipótesis.



"Habría podido señalar que se trataba de un resultado anormal y efectuar otras pruebas [...] Yo hice analizar mis cabellos por uno de los toxicólogos más prestigiosos del mundo. La AMA reconoció que ese test probaba que no había acumulación de esa sustancia en mi organismo, lo que habría sido el caso si la tomase regularmente".



Una versión no tenida en cuenta por las autoridades competentes, lo que pone fin a sus esperanzas de participar en los Juegos de Tokio (23 julio - 8 agosto).



"Me siento totalmente devastada", añadió.

